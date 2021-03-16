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عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
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كشفت أنباء صحفية النقاب عن تحسن حالة الإعلامى وائل الإبراشى، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن الإبراشي، غادر المستشفى منذ قليل، متوجها إلى منزله.


كان الإعلامي عمرو أديب كشف عن طلب زميله  وائل الإبراشي توجيه رسالة طمأنة للمشاهدين، حيث أشار إلى أنه بصحة جيدة، وتعافى من كورونا منذ فترة طويلة، ولكنه كان يعاني من مشكلة في نسبة الإكسجين بالدم.
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وأوضح الأكسجين في الدم تصل إلى 94%، ويتدرب منذ فترة عن الاستغناء عن "الأكسجين ماسك"، وصحته تحسنت بشكل كبير، وحالته النفسية أفضل، لافتا إلى أنه طلب منه أن يطمئن جمهوره عليه.

وأضاف، "كلمته بنفسي، وهيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة، وسيعاود لحياته الطبيعية"، نافيا ما تردد بشأن تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا أنه كلام غير دقيق.

واوضح أن الإبراشي تعافى من كورونا بعد فترة قصيرة من الإصابة، ولكنه كان يعاني من الآثار الجانبية التي نتجت عن إصابته بكورونا في الرئة.


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