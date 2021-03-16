موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ فى دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.



