عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بإستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة) ووضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.



