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عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:31 ص
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كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بإستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة) ووضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة وأمكن ضبطها حال استجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبحوزتها مبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها تلك الأعمال، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها في ممارسة أعمال التسول.
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