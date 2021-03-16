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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو الزمالك مواجهة إحياء أمل الفارس الأبيض في التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
ويستضيف الزمالك منافسه الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في أولى مباريات ولايته الثانية مع الزمالك، لحصد النقاط الثلاث وتعويض الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة "beIN SPORTS 4" حصريًا مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي الرياضي التونسي، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة، بعد الفوز على الفارس الأبيض 3-1، بينما يحتل في المركز الثالث بنقطتين.

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