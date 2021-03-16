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سر رحيل أحمد ياسر ريان عن الأهلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن رحيل نجله أحمد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وأكد ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن رحيل أحمد ياسر ريان من الأهلي كان قرار صعب للغاية.

وتابع، " أحمد يرغب في اللعب بشكل أساسي من أجل الانضمام للمنتخب الوطني، والعودة للأهلي بشكل أقوى".

فيما تطرق للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قائلا، "لاعبو الأهلي معتادون على مثل تلك الظروف من الملاعب ودرجات الحرارة، ويجب أن يلعبون مباراة فيتا كلوب من أجل الفوز".

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