سامي قمصان: لا توجد مبررات سنلعب أمام فيتا كلوب للفوز فقط

أكد سامي قمصان المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق صعب موقفه في جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء.





وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وضعنا أنفسنا في موقف صعب بالمجموعة، لكننا قادرين على تخطي هذا الموقف".





وتابع، "اللاعبون لديهم إحساس كبير بالمسئولية، ليس لدينا أي مبررات، وسنلعب مباراة فيتا كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات جماهيرنا".



