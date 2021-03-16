ميدو يوجه نصيحة قوية لموسيماني

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه لا يوجد أي عذر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يوجد أعذار للاعبي الأهلي في مباراة اليوم، ويجب اللعب فقط من أجل الفوز لتحسين موقف الفريق في المجموعة، والأهلي قادر فنياً على الفوز على فيتا كلوب تحت أي ظروف".





وتابع، "تعجبت من تصريحات المدير الفني لفريق فيتا كلوب، ويجب أن يتخذ لاعبو الأهلي هذا الأمر دافع من أجل تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط".





ووجه نصيحة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائلا، "يجب على موسيماني توزيع طاقات لاعبي الأهلي في بداية المباراة، استهلاك جهد بدني كبير في بداية المباراة سيصعب للغاية من موقف الفريق في الوقت المتبقي".





وأشار إلى أن الزمالك يحتاج إلى هدف مبكر في شباك الترجي التونسي، موضحاً أنه يجب أن يضغط اللاعبون بكل قوة من البداية، لأن مرور الوقت بنتيجة التعادل السلبي سيصعب للغاية من موقف الفريق.



