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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره أتالانتا، اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة اليوم في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين قد انتهى بفوز أتالانتا بهدف نظيف، سجله فيرلاند ميندي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ريال مدريد.

كما سقط ريال مدريد المباراة في فخ التعادل مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالدوري الإسباني، قبل أن يحقق فوزا ثمينا على إلتشي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر؛ سقط أتالانتا أمام إنتر ميلان، قبل أن يعود لطريق الانتصارات بفوز كاسح على فريق سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإيطالي الممتاز.

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