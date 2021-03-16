عادل مصطفى: لاعبو الأهلي ليسوا الأفضل في الدوري

كشف عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، سيشهد تسجيل رقمًا تاريخيًا من التعادلات.





وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، قد يكون الأكثر في نتائج التعادل، في تاريخ المسابقة، لأن كل اللاعبين يشبهون بعضهم البعض".





وتابع، "ربما لاعبي الأهلي ليسوا الأفضل في مصر بفوارق كبيرة، لكن سبب نجاح الفريق هو دعم الإدارة للمدرب باستمرار، ووصول هذا الدعم بشكل جيد للاعبين، عكس بقية الأندية".



