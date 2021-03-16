تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

يستضيف ألفريدو دي ستيفانو مباراة حاسمة تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره أتالانتا، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.





ستُنقل مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.





وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع قي مواجهة أتالانتا:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، راموس، ميندي، فاران

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي

خط الهجوم: بنزيما، أسنيسيو، فاسكيز



