تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا

يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء منافسه الترجي الرياضي التونسي، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وتعرض الفارس الأبيض لخسارة كبيرة أمام الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد رادس.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل





خط الدفاع:- أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي









خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو





مهاجم صريح:- أسامة فيصل.





ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين من تعادل أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي وخسارة أمام الترجي التونسي في الجولة الماضية.



