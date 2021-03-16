ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

تنطلق الجولة 28 من الدوري الإيطالي مساء الجمعة المقبل 19 مارس، بمواجهة تجمع بين بارما وضيفه جنوى.





وتستأنف المباريات السبت 20 مارس بعدة مواجهات، أبرزها مواجهة المتصدر إنتر ميلان بضيفه ساسولو.





وتختتم مباريات الجولة، الأحد 21 مارس بالعديد من المباريات، أبرزها قمة روما ونابولي، ومواجهة فيورنتينا ضد ميلان، ويوفنتوس مع بينيفينتو.





وعلى صعيد صراع الهدافين، ما زال نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، متصدراً للقائمة برصيد 23 هدفاً، ويواصل روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، ملاحقته برصيد 19 هدفا.





وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهات الجولة القادمة.





1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 23 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 19 هدفاً.

3- لويس مورييل (أتالانتا) – 16 هدفاً.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.

5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 14 هدفاً.

7- لورينز إنسيني (نابولي) – 13 هدفاً.

8- جواو بيدرو (كالياري) – 13 هدفاً.

9- سيمي (كروتوني) – 12 هدفاً.

10- دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا) – 12 هدفاً.



