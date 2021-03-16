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الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
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بعثث الكينج محمد منير، رسالة للأجيال الجديدة قال لهم خلالها: "حب وطنك.. ومع احترامي لكل الدول العربية لما ببقى مسافر بره بستنى أول طيارة عشان أرجع مصر".


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc،: " أنا زعيم فى بلدى ومصر بالنسبة ليا محمد الموجى وعبد المطلب وسيد درويش وأحمد عدوية وفى الأخر عمرو دياب ومحمد منير ده ملخص مصر عندى".


وقام منير بغناء رائعته الشهيرة "شبابيك"، وسط تفاعل إسعاد يونس مع الأغنية وتعبيرها عن إعجابها الشديد بها. 

الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة
الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة
الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة
الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة
الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة
الكينج محمد منير: هذه رسالتي للأجيال الجديدة

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منير صاحبة السعادة الكنيج

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