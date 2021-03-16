"نايل سينما" تحتفل بعيد الأم عبر شاشتها

تعرض "نايل سينما" بمناسبة عيد الأم عددًا من الأفلام المميزة والحلقات الخاصة بهذه المناسبة الاجتماعية المهمة لكل أم مصرية وعربية.





وتعرض حلقة خاصة عن الام في السينما المصرية من برنامج داخلي خارجي اخراج هناء عبد الدايم تقديم الإعلامية المتميزه رباب الشريف اعداد مني عمري.





وتذاع الحلقة يوم 21مارس الجاري الساعة السادسة مساءا وعدد من الكليبات المناسبة لهذا اليوم كليب القلب الطيب اخراج دعاء احمد مونتاج وليد عمر كليب ياما اخراج مني احمد مونتاج ماهيتاب عثمان كل عام وكل ام بخير وصحة وسلام.







