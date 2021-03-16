عادل مصطفى: أتمنى العمل بالفريق الأول بالأهلي حتى لو في منصب الرجل الثالث

كشف عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أنه كان ضمن المرشحين للعمل في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في جهازي السويسري رينيه فايلر، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تم طرح اسمي للعمل بالجهاز الفني للأهلي في جهاز فايلر، وكذلك مع موسيماني، لكن وقع الاختيار على سامي قمصان، وأراه اختيار أكثر واقعية بكل تأكيد، لكني سعيد بطرح اسمي للعمل بنادي كبير بحجم الأهلي".





وأكد أنه يتمنى العمل مع الفريق الأول للأهلي، مشيراً إلى أنه ليس لدي أي أزمة في تولي منصب الرجل الثاني، أو الثالث، لو في جهاز فني كبير، لأنه شرف لأي شخص العمل بأي منصب بنادي كبير مثل الأهلي، بلا أدنى شك أنها تجربة سيتعلم منها الكثير.



