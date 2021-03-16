تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بوروسيا مونشنجلادباخ فى دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: ستونز، لابورت، كانسيلو، دياز.

خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيلفا.



