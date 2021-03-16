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تعرف على معلق مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على حساب فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل الأهلي مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المواجهة بين الأهلي وفيتا كلوب عبر قناة بي ان سبورت 4 HD، وسيقوم المعلق المصري أحمد الطيب بالتعليق على هذا اللقاء.

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