موعد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في إياب دور ال16 بالدوري الأوروبي

يستعد أيه سي ميلان الإيطالي لاستضافة فريق مانشستر يونايتد في تمام العاشرة مساء الخميس الثامن عشر من مارس الجاري على ملعب سان سيرو ضمن منافسات إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي.





وانتهى لقاء الذهاب والذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الإنجليزي بالتعادل بهدف لكل منهما ليتأجل حسم المباراة إلى ملعب سان سيرو.





وتأهل ميلان إلى دور ال16 بعد أن أنهى المجموعات متصدراً للمجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بينما تواجد المان يونايتد في الدور ذاته بعدما خرج من دوري أبطال أوروبا كثالث للمجموعة الرابعة والتي كانت تضم باريس سان جيرمان متصدر للمجموعة، ولايبزيج وصيفاً، بينما تذيل باشاك شهير المجموعة برصيد ثلاث نقاط.



