Advertisements

تعرف على معلق مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يستضيف فريق الزمالك، نظيره الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين الترجي التونسي والزمالك عبر قناة بي ان سبورت 4 HD، وسيقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق محمد بركات.

وستقام المباراة بين الزمالك والترجي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ ساعة الا ربع

تعرف على معلق مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

02:19 ص

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار