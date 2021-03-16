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زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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فجر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق بورتو البرتغالي.

وقال زيدان خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "هل شائعات عودة رونالدو صحيحة؟ نعم، يمكن أن تكون كذلك".

وتابع: "نحن نعرف كريستيانو، وكل ما فعله هنا، لكنه في الوقت الحالي يلعب في يوفنتوس وعلينا احترامه".

وأكمل: "وجود مكان لرونالدو في ريال مدريد؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، لقد فعلت معه كل ما يجب بذله".

وأتم: "كنت محظوظًا بما يكفي لتدريب رونالدو، إنه لاعب مثير للإعجاب، والآن يوفنتوس يستمتع به".

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