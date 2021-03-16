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برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع صفقة مع العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب خط وسط نادي ليفربول، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الريدز.

وتابعت الصحيفة، أن أمر انتقال فينالدوم إلى برشلونة أصبح مفروغ منه، رغم حديث اللاعب خلال الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد أخبار حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة، أن فينالدوم يحلم باللعب لنادي برشلونة منذ صغره، وأنه تم إغلاق صفقة انتقاله للبارسا بنسبة 95%.

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