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أحمد عيد مفاجأة كارتيرون في الزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إشراك الظهير الأيمن أحمد عيد في المباريات خلال الفترة المقبلة، وستكون البداية أمام الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء علي ملعب القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأبدي كارتيرون إعجابه بقدرات أحمد عيد منذ ولايته الأولي مع الفارس الأبيض، حيث قام بتصعيده من فريق الشباب إلي الفريق الأول، وقدم مردود طيب معه.

وكان عيد في الترتيب الثالث من حيث المشاركة في مركز الظهير الأيمن، بعد حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي، حيث كان يعتمد عليهم المدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو.

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