موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بثنائي هجومي أمام فيتا كلوب الكونغولي في المبارة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





موسيماني يستقر على مشاركة مروان محسن ومحمد شريف أمام فيتا كلوب

وحدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الثنائي محمد شريف ومروان محسن، للمشاركة في تشكيل الأحمر الأساسي أمام فيتا كلوب الكونغولي اليوم الثلاثاء.





ويريد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع بالثنائي شريف ومحسن منذ بداية مواجهة فيتا كلوب، من أجل زيادة الضغط على دفاع الفريق الكونغولي، وخطف هدف مبكر.





ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط من فوز على المريخ السوداني في الجولة الأولى، وتعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة.



