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بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي بريطاني مساء اليوم الإثنين عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الموسم الجديد.

وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة بعد يوفنتوس الإيطالي
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سينتقل إلى أحد فرق، ريال مدريد ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة وإنتر ميامي في الموسم الجديد.

وأوضحت الوكالة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على استعداد للعودة من جديد إلى ريال مدريد، بعد ثلاث سنوات من رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الملكي.

وتابعت الوكالة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، أصبح لا يريد البقاء داخل فريق السيدة العجوز خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

ويعد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أساطير الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عبر تاريخه والذي ارتبط بالعودة إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

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