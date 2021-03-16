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نجم غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوضح أحمد الشيخ مهاجم الفريق الكروي بنادي غزل المحلة، حقيقية ما تردد مؤخرا بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك معه، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الشيخ ينفي مفاوضات الأهلي والزمالك
وتحدث أحمد الشيخ مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يفاوضني أحد من الأهلي والزمالك وأركز الآن مع فريقي غزل المحلة فقط".

وتابع مهاجم الفريق الكروي الأول غزل المحلة: "خالد عيد، المدير الفني للمحلة، هو كلمة السر في تألقي وعودتي لمستواي المعهود".

وأتم هداف الفلاحين: "عيد طالبنا بضرورة مواصلة النتائج المميزة وعدم الغرور بعد الفوز على الزمالك في فبراير الماضي بمنافسات الدوري الممتاز".

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 21 نقطة.

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