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تعرف على قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عدداً من اللاعبين عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي في الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تمام التاسعة اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة في إطار الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وانتهي لقاء الجولة الثالثة والذي جمع الفريقين على ملعب رادس بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف لينتظر نادي الزمالك مهمة ليست بالسهلة على ستاد القاهرة.

واستبعد «كارتيرون» كلا من أحمد فتوح، محمد عواد، حمزة المثلوثي، حازم إمام، روقا، مروان حمدي، أيمن حفني، محمود عبدالعزيز، محمد عبدالسلام، بجانب سيف الدين الجزيرى الغير مقيد إفريقيا

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