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أول تصريح لفنان شهير بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
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أدلى الفنان السعودي إبراهيم الحربي، بأول تصريح له بعد إصابته بفيروس كورونا. جاء ذلك في اتصال أجراه معه مراسل ET بالعربي، بعد أنباء عن تدهور حالته وإدخاله العناية المركزة.

 
وأكد الحربي إصابته بكورونا، مضيفا وقد بدا صوته متعبا بشدة: "أنا كويس الحمدلله أحتاج شوية أيام بس، شكراً لكم حبايبي، وأشكر أخواني الفنانين على سؤالهم ما قصروا".

نشر يوسف ابن الفنان إبراهيم الحربي عبر حسابه الرسمي "تويتر"، تغريدة ينفي فيها ما تم تداوله حول صحة والده.

وكتب: "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج بمستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".


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