مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

يُجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة في تشكيل الفريق الأحمر لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي.





ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي ستقام على ملعب الشهداء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويدرس موسيماني الدفع بمروان محسن في مركز رأس الحربة الصريح منذ بداية المباراة على أن يتواجد محمد شريف في الجناح الأيمن وجونيور أجاي في الجناح الأيسر.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد ٤ نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة أيضًا في لقاء.



