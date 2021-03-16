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احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات ببرنامج "واحد من الناس"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
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يقيم برنامج "واحد من الناس" علي شاشة قناة الحياة احتفالية كبري لتكريم الأمهات المصريات المثاليات والمكافحات في إطار الاحتفال بالأم المصرية في عيدها.


ويقوم الاعلامي عمرو الليثي بتكريم الامهات المثاليات، وهن الست مريم واولادها الاربعة المصابين بضمور ، الحاجة روحية والتي ضحت بحياتها لتربية اولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومفاجأة الحلقة مداخلة من وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج والتي تعلن عبر البرنامج ترشيح الام المثالية، وايضا الحاجة مروة ابنة الداعية الراحلة د.  عبلة الكحلاوي وتكريم روح واسم الدكتورة عبلة الكحلاوي


كما نجح  البرنامج في اعادة الست وفاء الي اسرتها بعد دخولها السجن بسبب الديون التي عانت منها لتزوج ابنها.


ويذاع برنامج :واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة علي شاشة قناة "الحياة".

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واحد من الناس عيد الام احتفالية

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