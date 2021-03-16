Advertisements

شبورة صباحا ودافئ نهارا.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
- نشاط رياح على جنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 العظمى 24
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في قنا الصغرى 13 والعظمى 33
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 34
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 32
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 27

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الارصاد

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ 14 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الثلاثاء حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

العظمى تصل لـ33.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

دافئ نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

تصل لـ8 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

06:41 ص

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار