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جربي هذا الزيت لتطويل الشعر والرموش قبل حفل زفافك
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:57 ص
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هناك العديد من الخلطات التي تتبعينها لتطويل الشعر والرموش ولكن لا تجدي نفعا، ولتطويل الشعر والرموش قبل زفافك جربي هذا الزيت المدهش ونتائجه فعاله:
زيت الخروع لتطويل الشعر
- طبقي زيت الخروع مباشرة على الشعر وتدليك فروة الرأس جيّداً.
- غطي الشعر بواسطة قبّعة الاستحمام أو وشاح من الحرير، مع تركه طوال اللّيل.
- إغسليه في الصباح باستخدام الشامبو والبلسم المستخدم عادة.
زيت الخروع لتكثيف الرموش
ضعي زيت الخروع يوميّاً وستحصلين على نتائج رائعة.
ويعتبر زيت الخروع من أفضل الموادّ التي تدخل في خلطات تطويل الشعر والرموش ونتائجه فعاله ومذهلة
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