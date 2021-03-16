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على غرار النجمات.. جربي خلطة زيت الزيتون للعناية بجمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي القتاة فوائد زيت الزيتون المذهلة للبشرة والشعر يمكنك تطبيقه للعناية بجمالك والحصول على بشرة رطبة، فهو خيارك الامثل بدلا من استخدام العديد من المنتجات باهظة الثمن دون جدوي ولا فائدة:

تقوية الاظافر
مزج بضع قطرات من الزيت مع الماء الدافئ، وينطبق هذا المزيج على الاظافر، ويترك ذلك لمدة نصف ساعة تقريباً للحفاظ على الاظافر

يضفي  لمعان الشعر
يحب العديد من المشاهير استخدام زيت الزيتون للحفاظ على شعرهم صحياً ورطباً، فعلى سبيل المثال، تستخدمه ميراندا كير وتنام بزيت الزيتون العضوي في شعرها مرة واحدة في الأسبوع.  

وعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت تقول: "إنها تغذي فروة الرأس وتترك شعرها لامعاً للغاية وتقول إنها تطبق زيت الزيتون على شعرها وتتركه طوال اليوم يتغلغل في فروة الرأس ليبقيها رطبة من الداخل؛ مما يجعل شعرك ناعماً ومكثفاً. 

علاج كعب القدم
يساعدك استخدام زيت الزيتون لترطيب قدميك في الحفاظ على الكعبين المتشققين وتستخدم جوليا روبرتس زيت الزيتون ليس فقط لأظفارها، ولكن أيضاً لقدميها، حيث تقوم بفرك فرك بعض زيت الزيتون البكر، وارتداء زوج من الجوارب، وتركه طوال الليل. 

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