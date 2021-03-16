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طرق صبغ الشعر البرتقالي الى رمادي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي الفتاة في السطور التالية خطوات صبغ الشعر من اللون البرتقالي للون الرمادي بكل سهولة وللحصول على النتائج المرجوة اتبعي التالي جيدا:

خطوات صبغ الشعر من برتقالي لرمادي
إفراغ محتويات عبوة الصبغة في الوعاء المخصص لذلك
إفراغ عبوة الأوكسجين وخلط الإثنين معًا حتى يصبحا مزيجًا واحدًا.
قومي بدهن طبقة خفيفة من الفازلين حول محيط منابت الشعر كأعلى الجبين وجانبي الوجه وأسفل الرقبة حتى تحمي الجلد من أضرار الصبغة.
ابدئي بتقسيم شعرك إلى أربعة أقسام وثبّتي كل قسم بمشبك.
ابدئي بوضع الصبغة من الجذور إلى الأطراف.
ابدئي بقسمٍ تلو الآخر، واستعيني بالمشط ذي الرأس المدبّب لتقسيم الشعر إلى خصل.
امسكي كل خصلة وابدئي بوضع الصبغة عليها بالفرشاة المخصصة.
كرري العملية حتّى تنهي القسم الأول.
ابدئي بالقسم الآخر على التوالي والقسم الثالث والرابع حتى تنهي كامل شعرك.
بعد الانتهاء من صبغ الشعر يمكنك تمشيط شعرك بإستخدام مشط ذي أسنان عريضة حتّى تتوزع الصبغة على كامل شعرك جيدًا.
اجمعي شعرك ولفيه وأرفعيه إلى الأعلى وثبتيه بالكاب المخصص لصبغة الشعر.
يمكنك التوقيت لمدة نصف ساعة من لحظة الانتهاء من عملية الصبغ، ولا مانع من زيادة المدة عشر دقائق إضافية فقط.
بعد مرور الوقت المحدد، يمكنك خلع البانيه أو الكاب، وغسل شعرك بالماء الدافئ أولًا وبالشامبو ثانيًا حتى تتخلصي من بقايا الصّبغة.
يمكنك استخدام مثبت اللون أو ملطّف الشّعر فبعض أنواع الصبغات يتواجد بها النوعين، ويمكنك استخدام حمام زيت مخصص للعناية بالشعر المصبوغ لتلطيف شعرك وحمايته.

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