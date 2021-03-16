امتنعي عن هذه العادات فورا للحفاظ على صحة بشرتك

ئهناك مجموعة من العادات اليومية التي تقومين بها يمكن أن تضر ببشرتك، ومن هنا نقدم لك أبرز هذه العادات لتجنبها والحصول على أفضل النتائج:





1 - الماء الساخن

الماء الساخن أثناء الاستخدام تلف حاجز البشرة، كما يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى إتلاف خلايا الكيراتين الموجودة في الطبقة الخارجية من بشرتك، لذا تجنبي الاستحمام بالماء الساخن.





2 – الأرق

الحصول على قسط أقل من النوم المعتاد إلى شيخوخة الجلد المبكرة. وذلك لأن قلة النوم تجعل جسمك يفرز الكورتيزول الذي يسبب الالتهاب.





3 - عدم كفاية السوائل

إذا كنتِ لا تحصلين على كمية كافية من السوائل يومياً، ستصبح بشرتك خشنة وجافة وتفقد مرونتها، لذا تناولي المياه بكثرة وابتعدي عن تناول الكافيين.





4 - تناول الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها مثل البرجر والبطاطا المقلية والحلويات على مستوى عالٍ من مؤشر نسبة السكر في الدم، يؤدي هذا الارتفاع إلى حدوث تشققات في الجلد بالإضافة إلى رفع مستويات السكر في الدم.