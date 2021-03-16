Advertisements

لرجيم صحي.. جربي تحضير سلطة الجبنة المتبلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجبنة المتبلة في حالة كنت تتبعين حمية غذائية وتريدين الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق:

المقادير
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)
- الثوم : فص
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
- الخل : ملعقة صغيرة
- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة
- جبنة : نصف كوب (قليلة الدسم)
- الجرجير : نصف حزمة
- النعناع : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير
أحضري بصلة وابشريها أو افرميها.
ضعي عليها  فص ثوم وملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.
اعصري عليها ليمون ونقطتين من الخل وقلبي التتبيلة جيداً.
افرمي الجبنة بها أو قطعيها مكعبات، ثم أحضري أوراق جرجير وغمسيها في التتبيلة ثم زيني بها الوجه بالبقدونس ورشة نعناع مطحون.

أخبار تهمك

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

منذ ساعة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

07:59 ص

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

02:31 ص

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

07:41 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار