لرجيم صحي.. جربي تحضير سلطة الجبنة المتبلة

نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجبنة المتبلة في حالة كنت تتبعين حمية غذائية وتريدين الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق:





المقادير

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- الثوم : فص

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة : نصف كوب (قليلة الدسم)

- الجرجير : نصف حزمة

- النعناع : حسب الرغبة (للتزيين)





طريقة التحضير

أحضري بصلة وابشريها أو افرميها.

ضعي عليها فص ثوم وملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.

اعصري عليها ليمون ونقطتين من الخل وقلبي التتبيلة جيداً.

افرمي الجبنة بها أو قطعيها مكعبات، ثم أحضري أوراق جرجير وغمسيها في التتبيلة ثم زيني بها الوجه بالبقدونس ورشة نعناع مطحون.