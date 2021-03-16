بسبوسة بالقشطة بدون زيت.. وصفة سهلة

تفصلنا أيام على شهر رمضان الكريم، حيث ينتظر المسلمون في جميع بقاع الأرض شهر رمضان العظيم، وتقوم كل ست بيت بإعداد اشهى والذ الحلوياتن وهناك طريقة جديدة لتحضير البسبوسة في المنزل نطلعك عليها في السطور التالية:





المقادير

- للقطر :

سكر : كوب

الماء : كوب

ماء الزهر : ملعقة كبيرة

ماء الورد : ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- السميد : 3 اكواب

- لبن زبادي : كوب ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الطحينية : ملعقة صغيرة

- لوز : 2 ملعقة كبيرة (مقشر)

طريقة التحضير

قومي بمزج السميد مع اللبن والبيكربونات والباكينغ باودر جيداً.

صبّي المزيج في صينية خبز بعد دهنها بمقدار ملعقة صغيرة من الطحينة.

زيّني سطح المزيج باللوز وأدخليه الصينية إلى فرن محمى وتترك حتى تستوي العجينة ويشقرّ ويتحمرّ سطحها.





لتحضير القطر (الشيرة):

إغلي السكر مع الماء واتركيه بضعة دقائق على نار خفيفة بعد أن يغلي.

قومي بإضافة القطر بعد أن يبرد إلى البسبوسة مباشرة بعد إخراجها من الفرن وهي ما زالت ساخنة.