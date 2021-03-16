تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعًا من خمس إصابات في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى سبع من تسع حالات في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغت 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.