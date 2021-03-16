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فرنسا تعلن العثور على نوع جديد من كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه تم العثور على نوع جديد من فيروس كورونا في منطقة بريتاني الفرنسية، مضيفة أن التحليل الأولي لم يظهر أن هذا البديل الجديد أكثر خطورة أو قابلية للانتقال من غيره. وقالت وزارة الصحة إنه تم العثور على البديل الجديد في مجموعة من الحالات في مركز مستشفى في لانيون.

وعلي صعيد آخر، تستعد العاصمة الفلبينية مانيلا لتوسيع الحظر المفروض على القاصرين لمنعهم من مغادرة مساكنهم ليشمل شبابا حتى 18 عاما لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء، لتشديد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في محاولة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وقالت هيئة تنمية مترو مانيلا في بيان، نقلًا عن اتفاق بين رؤساء البلديات، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا فقط سيسمح لهم بالخروج من منازلهم. وقد بدأت الفلبين في أواخر العام الماضي في تخفيف واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم وأكثرها صرامة، على الرغم من أن القاعدة التي تقضي بوجوب بقاء أي شخص أقل من 15 عامًا في منازلهم في مانيلا ظلت سارية.

شهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشهر، مسجلة أكبر زيادة يومية منذ منتصف أغسطس يوم الاثنين مع 5404 إصابة جديدة.

وقد أعيد فرض حظر التجول الليلي منذ يوم الاثنين لمدة أسبوعين في متروبوليتان مانيلا، المنطقة الساخنة لفيروس كورونا في البلاد والتي تضم أكثر من 12 مليون شخص. كما تم اتخاذ تدابير إضافية مثل حظر الخمور والإغلاق الموضعي في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

يأتي الحد الأقصى للسن بعد خمسة أشهر من سماح السلطات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا بالخروج في إطار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي عانى من أسوأ ركود على الإطلاق العام الماضي.


في مواجهة انتقادات بشأن حملة التطعيم البطيئة، قال رئيس استراتيجية فيروس كورونا، كارليتو جالفيز، إنه ينبغي وصول المزيد من الجرعات قريبًا. وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد الجرعات إلى 2.4 مليون بحلول أوائل أبريل، بما في ذلك 979200 جرعة من لقاح AstraZeneca من خلال منشأة COVAX و1.4 مليون جرعة من Sinovac بما في ذلك 400000 تبرعت بها الصين.

قال جالفيز إنه لا توجد خطة لوقف استخدام لقاح AstraZeneca لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية قد توقفت مؤقتًا عن إعطائه بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة.

وقال جالفيز إن الحكومة وقعت أيضًا اتفاقية مع معهد Serum Institute في الهند بشأن 30 مليون جرعة لقاح من Novavax، من المقرر أن تصل في الربع الثالث أو الرابع من العام.

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