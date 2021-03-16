نقدم لكم في السطور التالية خطوات التعامل مع نوبات غضب الطفل في عمر 4 سنوات:





- التواصل الجسدي لامتصاص الغضب

- قومي بضم الطفل واحتضانه، لكي تمتصي غضبه، وهذا ما يعرف بالتواصل الجسدي.

- بعض الأطفال لا يتسجيبون للتواصل الجسدي وعليك أن تتواصلي معه لفظياً بتغيير نغمة صوتك، أو تغيير تعبيرات الوجه.

- لا تتجاهليه فربما يزيد من نوبات غضبه بصراخ أعلى.

- امدحي سلوك طفلك الحسن، وأنه طيب وهاديء كلما استطعت.

- كما عليك تقويم سلوك طفلك بهدوء وبدون عصبية.

- إذا كنت سوف تخرجين بطفلك ضعي في حقيبتك لعبة لكي يلهو بها ولا يشعر بالملل.

- لا تنصاعي للبكاء حين يطلب منك قطعة حلوى إضافية مثلاً بل كوني ثابتة على مبادئك بأن عليه أن يحصل على قطعة واحدة في اليوم