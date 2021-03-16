Advertisements

خطوات التعامل مع نوبات غضب الطفل في عمر 4 سنوات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكم في السطور التالية خطوات التعامل مع نوبات غضب الطفل في عمر 4 سنوات:

- التواصل الجسدي لامتصاص الغضب
- قومي بضم الطفل واحتضانه، لكي تمتصي غضبه، وهذا ما يعرف بالتواصل الجسدي.
- بعض الأطفال لا يتسجيبون للتواصل الجسدي وعليك أن تتواصلي معه لفظياً بتغيير نغمة صوتك، أو تغيير تعبيرات الوجه.
- لا تتجاهليه فربما يزيد من نوبات غضبه بصراخ أعلى.
- امدحي سلوك طفلك الحسن، وأنه طيب وهاديء كلما استطعت.
- كما عليك تقويم سلوك طفلك بهدوء وبدون عصبية.
- إذا كنت سوف تخرجين بطفلك ضعي في حقيبتك لعبة لكي يلهو بها ولا يشعر بالملل.
- لا تنصاعي للبكاء حين يطلب منك قطعة حلوى إضافية مثلاً بل كوني ثابتة على مبادئك بأن عليه أن يحصل على قطعة واحدة في اليوم

سر غضب الطفل كثيراَ في هذه السن
يتوقع الطفل أن يحصل على ما يريد.
تتحدد علاقته بالمجتمع من حوله.
لا يجد كلمات يعبر فيها عما يريد فيغضب.
ويكون الطفل لديه رغبة في التخلص من القيود حوله.
وقد يكون الطفل محبطاً ممن حوله.
ومن علامات الغيرة ولفت الانتباه.

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

07:59 ص

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

02:31 ص

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

07:41 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار