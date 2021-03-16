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خطوات التعامل مع نوبات غضب الطفل في عمر 4 سنوات
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:48 ص
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نقدم لكم في السطور التالية خطوات التعامل مع نوبات غضب الطفل في عمر 4 سنوات:
- التواصل الجسدي لامتصاص الغضب
- قومي بضم الطفل واحتضانه، لكي تمتصي غضبه، وهذا ما يعرف بالتواصل الجسدي.
- بعض الأطفال لا يتسجيبون للتواصل الجسدي وعليك أن تتواصلي معه لفظياً بتغيير نغمة صوتك، أو تغيير تعبيرات الوجه.
- لا تتجاهليه فربما يزيد من نوبات غضبه بصراخ أعلى.
- امدحي سلوك طفلك الحسن، وأنه طيب وهاديء كلما استطعت.
- كما عليك تقويم سلوك طفلك بهدوء وبدون عصبية.
- إذا كنت سوف تخرجين بطفلك ضعي في حقيبتك لعبة لكي يلهو بها ولا يشعر بالملل.
- لا تنصاعي للبكاء حين يطلب منك قطعة حلوى إضافية مثلاً بل كوني ثابتة على مبادئك بأن عليه أن يحصل على قطعة واحدة في اليوم
سر غضب الطفل كثيراَ في هذه السن
يتوقع الطفل أن يحصل على ما يريد.
تتحدد علاقته بالمجتمع من حوله.
لا يجد كلمات يعبر فيها عما يريد فيغضب.
ويكون الطفل لديه رغبة في التخلص من القيود حوله.
وقد يكون الطفل محبطاً ممن حوله.
ومن علامات الغيرة ولفت الانتباه.
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