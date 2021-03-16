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نجم الأهلي السابق يحذر موسيماني من هذا الخطأ قبل مواجهة فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
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وجه عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، تحذيرًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها عصر اليوم الثلاثاء.

وأكد عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي إذا تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة فيتا كلوب سيتأهل للدور التالي.

وتابع، " على مدار تاريخ الأهلي، المباريات التي دخلها الفريق بغرض الدفاع خسرها في النهاية، لذلك أتمنى أن يلعب مباراة فيتا كلوب فقط من أجل الفوز".

وأوضح أن هدفه مع الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي لعب بها بمركز الظهير الأيمن، هو الأفضل في مسيرته من وجهة نظره.

وأشار إلى أن الأهلي لا يحتاج إلى حارس مرمى في التوقيت الحالي، مؤكدًا أن أحمد ياسر كان لابد أن يستمر في الأهلي خلال الفترة الحالية، على حساب مروان محسن مهاجم الأحمر.

وفي سياق آخر، أكد أنه لو صاحب القرار بدلا من حسام البدري مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، سيختار "مصطفي محمد، كوكا، حسام حسن، محمد شريف"، لقيادة خط الهجوم، مشيرا إلى أن مصطفى محمد في مكان آخر، عن كل مهاجمين مصر لفترة طويلة من الآن.

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