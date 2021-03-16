نجم ميلان مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد

مازال سوء الحظ يحالف ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، حيث تلقي ضربة جديدة مؤلمة للغاية، عقب تعرض نجم فريقه لإصابة من المتوقع أن تبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.





ويستضيف ملعب سان سيرو، لقاء ميلان ونظيرها يونايتد، مساء الخميس القادم، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، وذلك حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1) في أولد ترافورد.





ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن البرتغالي رفائيل لياو، جناح ومهاجم ميلان، مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر يونايتد، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة نابولي بالدوري الإيطالي".





وأشارت العديد من التقارير إلي أن النجم البرتغالي تعرض لمشكلة في عضلة الفخذ اليمنى، والتي تهدد وجوده في مباراة الخميس المقبل.





والجدير بالذكر أن يعاني الروسونيري من وجود مجموعة كبيرة من الغيابات، على رأسها زلاتان إبراهيموفيتش وماريو ماندزوكيتش.



