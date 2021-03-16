معلومات عن سمكة نابليون النادرة بعد تحنيطها بمعهد علوم البحار بالغردقة

شهدت الأيام القليلة الماضية، مدينة الغردقة السياحية واقعة مؤلمة لكل من يدعم القطاع السياحى والبحرى، ألا وهى العثور على سمكة نابليون الشهيرة والمهددة بالأنقراض داخل أحد محلات بيع الأسماك بمدينة الغردقة.



وتصدرت سمكة نابليون النادرة والمهددة بالأنقراض صفحات الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تمكن جهاز محميات البحر الأحمر من ضبط أحد الصيادين بعرضها للبيع داخل أحد محلات بيع الأسماك بمدينة الغردقة، وقام علماء معهد علوم البحار ببدء تحنيط سمكة نابليون وعرضها بالمعهد.





الفجر: تنشر أهم المعلومات عن سمكة نابليون النادرة والمهددة بالأنقراض:-





1- سميت باسم نابليون ان ذلك بسبب ذلك وجود سنام اعلي راس السمكة بارز يشبه قبعة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت وأن هذا السنام يكبر حجمه كلما زاد عمر السمكة.





2- تعتبر سمكة نابليون من الاسماك النادرة بالبحر الأحمر ومهددة بالانقراض ويجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها طبقًا للمعاهدات الدولية.



3- تعد سمكة نابليون معمرة تصل لنحو 50 عاما ويصل وزنها إلى نحو 200 كيلو جرام تقريبًا.





4- تعتبر سمكة نابليون من النوع المسالم وغير المؤذي للإنسان وتتغذي على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان فى قاع البحر.





5- يترواح طولها مابين متر ونصف إلى مترين ويبلغ طول الذكر منها مترين، بينما يبلغ طولها مترا واحدا في الإناث.







6- لديها القدرة على تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، ولم يعرف العلماء حتى الآن سبب هذا التغيير، تتميز الذكور منها بألوانها الخضراء والزرقاء، بينما يكون للإناث اللون البرتقالي.









7- تعد من الأسماك البطيئة التكاثر مما يجعلها مهددة بالانقراض، وهذا سبب جذبها للسائحين من هواة الغطس ومن أهم عناصر الجذب السياحي في محافظة البحر الأحمر.







8- تتميز بحركتها البطيئة وتتواجد في مياه البحر الأحمر.





9- لديها شفتين غليظتين، ولها سنام مرتفع فوق رأسها يكبر حجمه مع تقدم السمكة في العمر.





10- وضعتها اتفاقية المنظمة الدولية سايتس لحماية الكائنات البرية والبحرية ضمن الانواع المهددة بالإنقراض بسبب الصيد الجائر لها وانخفاض أعداد تكاثرها.







وتصل قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع-11 النادر والمهدد بخطر الإنقراض من خلال تقدير حجم السمكة والأضرار الناتجة عن تدمير البيئات البحرية بما يعادل 3 آلاف دولار للسمكة الكبيرة بالإضافة لـ 500 دولار عن السمكة الصغيرة