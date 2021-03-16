سكان لندن يواصلون الاحتجاج على الشرطة بعد مقتل سارة إيفرارد

احتج المتظاهرون الغاضبون في لندن، من عنف الرجال ضد النساء والشرطة القاسية في أعقاب مقتل سارة إيفرارد، خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الاثنين.





اختطفت إيفرارد، 33 عامًا، أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في 3 مارس، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها، مما أثار جدلًا وطنيًا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء. وقد تجمع المتظاهرون خارج البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ المشرعون مناقشة مشروع قانون يوم الاثنين قال المعارضون إنه سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية، بعد أيام من انتقاد الشرطة لاستخدامها القوة المفرطة في وقفة احتجاجية في إيفرارد.





قام المتظاهرون بإغلاق حركة المرور لفترة وجيزة على جسر وستمنستر القريب قبل التجمع خارج نيو سكوتلاند يارد، مقر شرطة العاصمة في لندن، والانتقال إلى مكتب جونسون داونينج ستريت.





وقف المتظاهرون أمام صف من الشرطة خارج نيو سكوتلاند يارد حاملين لافتات كتب عليها "علّم أبناءك" و"ضعوا حدًا للعنف ضد المرأة"، وهم يهتفون "لن تُهزم الأخوات متحدات أبدًا" و"من يحمينا منك؟"





تحول التركيز السياسي إلى شرطة العاصمة في لندن بعد أن حاول الضباط تفريق وقفة احتجاجية لـ إيفرارد يوم السبت، قائلين إنها انتهكت قواعد إغلاق COVID-19. واشتبكوا مع المعزين وسحبوا النساء في الأصفاد. واستمر احتجاج يوم الاثنين لعدة ساعات دون استخدام نفس تكتيكات الشرطة القاسية، بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث يوم السبت.



