الكشف عن طبيعة إصابة هازارد ومدة غيابه

كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن طبيعة الإصابة التي لحقت بالنجم البلجيكي ايدين هازارد.





وقال النادي في بيانه: " أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت على هازارد أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى عضلة القطنية، وفي إنتظار التطورات ".





وتعرض المهاجم البلجيكي لعديد من الاصابات التي جعلته يشارك في 14 لقاء فقط هذا الموسم في كل البطولات مسجلا لثلاثة أهداف.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلانتا في تمام العاشرة مساء الثلاثاء في إياب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.



