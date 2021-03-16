خلطات الشمر لإنقاص الوزن

يعتبر الشمر من أفضل العناصر الغذائية التي يمكن إدراجها في خطة خسارة الوزن بسهولة ومن أفضل خلطات الشمر التي تساعد على الحصول على وزن مثالي ما يلي:





خلطة الشمر والشاي الأسود

​ ضع في وعاء على النار، كوبًا من الماء

أضيف إليه ملعقة كبيرة من بذور الشمر

اضيف نصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود

وعندما يبدأ المزيج بالغليان، أضيف إليه عودًا واحدًا من القرفة وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

ارفع المُكوِّنات عن النار واتركها جانبًا الى أن تبرد.

واظب على شرب كوب من هذه الخلطة يوميًا على الريق قبل وجبة الفطور.

خلطة الشمر والكمون

ضع في وعاء على النار خمسة أكواب ماء

عند الغليان أضيف نصف ملعقة كبيرة من كل من بذور الشمر والكمون والكزبرة

اترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق

ارفع المزيج عن النار، صفيه، واحتفظ به في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظب على شرب كوب من هذه الخلطة يوميًا صباحًا، وكميات قليلة منها على مدار اليوم.