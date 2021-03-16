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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
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يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الزمالك والترجي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، بينما يحل الترجي التونسي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن الترجي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب رادس.

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رياضة دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي اخبار الرياضة

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