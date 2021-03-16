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حالة الطقس اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في البحرين
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:58 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا ورطبا أحيانا.
الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً في وقت لاحق من النهار.
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