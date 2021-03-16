حالة الطقس اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في السعودية

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.



