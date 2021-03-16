مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تطلب من الصين تحسين العلاقات مع أستراليا

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن أبلغت الصين أن تطبيع العلاقات مع أستراليا شرط مسبق لواشنطن لاتخاذ أي خطوة جوهرية نحو تحسين العلاقات مع بكين.





في مقابلة مع صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، قال منسق الرئيس الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، إن "الإكراه الاقتصادي" الصيني لأستراليا قد أثير في كل اجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين و"سيتم التأكيد عليه في التفاعلات في أنكوراج لاحقًا هذا الاسبوع".





سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي في 18 مارس في ألاسكا، وهو أول اتصال شخصي رفيع المستوى بين البلدين تحت إدارة بايدن. وقال كامبل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء "لقد أوضحنا أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتحسين العلاقات في سياق ثنائي ومنفصل في نفس الوقت الذي يتعرض فيه حليف وثيق وعزيز لشكل من أشكال الإكراه الاقتصادي".





وقال كامبل إن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "أننا وقفنا معًا بشأن هذا" خلال اجتماع مجموعة زعماء الرباعية، التي ضمت أيضًا اليابان والهند، يوم الجمعة. واضاف "نحن ندرك تمامًا ما يجري، ولسنا مستعدين لاتخاذ خطوات جوهرية لتحسين العلاقات حتى يتم التعامل مع تلك السياسات ويتم إنشاء تفاعل أكثر طبيعية بين كانبيرا وبكين".



