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حالة الطقس اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في الإمارات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم االثلاثاء الموافق 16-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
 
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

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